Опыт работы в python около 5 лет. В основном работаю с телеграмм-ботами, написанные на Python.

Основной api - синхронный pyTelegramBotAPI, но постепенно перехожу на работу асинхронного pyTeleramBotAPI

Работаю только над кодом, не загружаю ботов в облако.

Помимо ботов работал над играми, использовал pygame, но в данный момент использую pyglet. Имею средние навыки работы в numpy, numba, pillow.

Умею работать с БД, составлять sql-запросы.

Помимо python немного знаю вёрстку на html+css+js, c# winforms, c++