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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
13 лет назад
Очень быстро сделано, прямо в воскресенье
Ответный отзыв
Заказ оплачен вовремя
$15
10 баллов
17 лет назад
Все быстро, согласованно и четко. Спасибо за работа ))))) Я очень доволен работой и стоимостью. До следующего проекта)))!!!!
Ответный отзыв
Рад был с Вами работать! Никаких заминок с оплатой, никаких проблем... Человек исключительно приятный! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество))