Mr_Banner

Владимир Mr_Banner

 
39 летУкраина/Сумы
17 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Партнер CMS для создания интернет-магазинов Okay CMS﻿ 

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Отзывы заказчиков
KSW
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
55 отзывов
$30
10 баллов
13 лет назад
Нужно несколько сайтов
Очень быстро сделано, прямо в воскресенье
Заказ оплачен вовремя
Ответный отзыв
BORIN
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$15
10 баллов
17 лет назад
Перелка Flash шаблона от ТемплейтМонстра.
Все быстро, согласованно и четко. Спасибо за работа ))))) Я очень доволен работой и стоимостью. До следующего проекта)))!!!!
Рад был с Вами работать! Никаких заминок с оплатой, никаких проблем... Человек исключительно приятный! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество))
Ответный отзыв