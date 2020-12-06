Моя цель - предоставить качественную услугу.

Со мной удобно работать и мне важно, что бы клиент остался доволен!

Гарантия работы. В течении недели после передачи готовой работы я бесплатно исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

НАВЫКИ

Верстка: HTML5, CSS3(LESS/SASS), BOOTSTRAP.

HTML5, CSS3(LESS/SASS), BOOTSTRAP. Программирование: JavaScript, PHP(MySQL)

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