Моя цель - предоставить качественную услугу.
Со мной удобно работать и мне важно, что бы клиент остался доволен!
Гарантия работы. В течении недели после передачи готовой работы я бесплатно исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
НАВЫКИ
- Верстка: HTML5, CSS3(LESS/SASS), BOOTSTRAP.
- Программирование: JavaScript, PHP(MySQL)
- E-mail: [email protected]
- Telegram: ruslanlight36
Способы оплаты:
- Яндекс деньги
- На карту
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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