Mr_Light

Руслан Лебедев Mr_Light

 
33 годаРоссия/Абакан
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Моя цель - предоставить качественную услугу.

Со мной удобно работать и мне важно, что бы клиент остался доволен!

Гарантия работы.  В течении недели после передачи готовой работы я бесплатно исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

НАВЫКИ

  • Верстка: HTML5, CSS3(LESS/SASS), BOOTSTRAP.
  • Программирование: JavaScript, PHP(MySQL)
Связь: 

Работаю без предоплаты!

Способы оплаты:

  • Яндекс деньги
  • На карту
PHPJavascriptMySQLBootstrap
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