Mr_Soboleff

Петр Mr_Soboleff

 
36 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Frontend developer

Я начинающий Front-end разработчик.

На данный момент являюсь студентом онлайн платформы Яндекс Практикум и активно занимаюсь изучением курса: “Веб-разработчик плюс”. Мной пройдено 70% курса, сейчас интенсивно изучаю react и typescript, Node.js

Работаю с макетами PSD / Figma, верстаю быстро, качественно и в срок.

При своей работе использую такие инструменты вэб-разработки как:
Chrome DevTools, Caniuse, Валидатор W3C, Google PageSpeed Insights, Сodepen, Официальная документация(manual), Toster, Stack Overflow и т. д.

В ближайшем будущем планирую освоить ещё несколько популярных фреймворков и бэкенд(REST API).

Если вам нужен ответственный специалист в выполнении задач по вэб-разработке - я буду рад сотрудничеству.

Портфолио

HTML-верстка
нет отзывов
$6/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$6/час
от $24от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$6/час
от $120от 5 дней
нет рейтинга