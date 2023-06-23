Frontend developer

Я начинающий Front-end разработчик.



На данный момент являюсь студентом онлайн платформы Яндекс Практикум и активно занимаюсь изучением курса: “Веб-разработчик плюс”. Мной пройдено 70% курса, сейчас интенсивно изучаю react и typescript, Node.js



Работаю с макетами PSD / Figma, верстаю быстро, качественно и в срок.



При своей работе использую такие инструменты вэб-разработки как:

Chrome DevTools, Caniuse, Валидатор W3C, Google PageSpeed Insights, Сodepen, Официальная документация(manual), Toster, Stack Overflow и т. д.



В ближайшем будущем планирую освоить ещё несколько популярных фреймворков и бэкенд(REST API).



Если вам нужен ответственный специалист в выполнении задач по вэб-разработке - я буду рад сотрудничеству.