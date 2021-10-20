Разработаю современный сайт под ваши задачи!
Опыт работы в разработке сайтов 1 год, опыт работы в IT сфере более 10 лет. Внимательно прислушиваюсь к желаниям заказчика, в случае отсутствия ТЗ понимаю желания заказчика на примере других сайтов. Разрабатывая дизайн не забываю про современные технологии в области оптимизации, продвижения и адаптивности сайта.
К работе отношусь серьезно, выполняю поставленные задачи в оговоренные сроки.
На данный момент меня интересует опыт в работы с клиентами на открытой площадке, нежели хорошее
вознаграждение, соответственно цена за мои услуги для Вас будет приятной.
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$1/час
от $5от 1 часа
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