Разработаю современный сайт под ваши задачи!

Опыт работы в разработке сайтов 1 год, опыт работы в IT сфере более 10 лет. Внимательно прислушиваюсь к желаниям заказчика, в случае отсутствия ТЗ понимаю желания заказчика на примере других сайтов. Разрабатывая дизайн не забываю про современные технологии в области оптимизации, продвижения и адаптивности сайта.

К работе отношусь серьезно, выполняю поставленные задачи в оговоренные сроки.

На данный момент меня интересует опыт в работы с клиентами на открытой площадке, нежели хорошее

вознаграждение, соответственно цена за мои услуги для Вас будет приятной.