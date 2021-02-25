Вижеомонтажер и опытный актёр озвучания

Занимаюсь монтажом и озвучкой давно, за спиной около 80 озвученных мною роликов на моем канале, одна работа в студии дубляжа и одна озвученная квест игра в Яндекс. Алисе

Остальные ролики:

Видеомонтаж:

https://www.instagram.com/tv/CHmfAtHoA-W/?igshid=869suonq7dfu

https://youtu.be/kFCdQshDe4Q

https://youtu.be/qfDj7Do_QyU

https://youtu.be/SWOJgJ3igLk

https://youtu.be/SWOJgJ3igLk

https://youtu.be/lDek6RQvHhs

Озвучка:

https://www.instagram.com/tv/CDus9TRItNl/?igshid=unjaqd79gcg

https://youtu.be/-gM37n5MjjY

https://youtu.be/8NRmGl4sQNM

https://www.instagram.com/p/CFe8JQeo-i3/?igshid=ujmk0p08x0ln

Все это и много другое у меня в Инстаграмме и на канале