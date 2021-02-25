Вижеомонтажер и опытный актёр озвучания
Занимаюсь монтажом и озвучкой давно, за спиной около 80 озвученных мною роликов на моем канале, одна работа в студии дубляжа и одна озвученная квест игра в Яндекс. Алисе
Остальные ролики:
Видеомонтаж:
https://www.instagram.com/tv/CHmfAtHoA-W/?igshid=869suonq7dfu
Озвучка:
https://www.instagram.com/tv/CDus9TRItNl/?igshid=unjaqd79gcg
https://www.instagram.com/p/CFe8JQeo-i3/?igshid=ujmk0p08x0ln
Все это и много другое у меня в Инстаграмме и на канале
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Озвучивание и Видеомонтаж59 просмотров
- Озвучивание и Видеомонтаж55 просмотров