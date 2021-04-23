Мои тексты бъют прямо в цель, побуждают к заданному действию и достигают результата!

Привет! Я - Светлана!

У меня высшее лингвистическое образование. Языки: русский, украинский, английский, турецкий.

Живу в городу мечты. Освоила любимую профессию копирайтера, пишу качественно и с любовью. Мои тексты бъют прямо в цель, побуждают к заданному действию и достигают результата.

Пишу тексты для соцсетей, для сайтов. Статьи информационного, продающего, развлекательного формата и сторителлинг.

Преимущества работы со мной:

- результативность

- четкость

- грамотность

- соблюдение дедлайнов

- работаю с позиции взрослого и ответственного человека

Обращайтесь! Со мной легко и приятно работать. Договоримся :)