Мои тексты бъют прямо в цель, побуждают к заданному действию и достигают результата!
Привет! Я - Светлана!
У меня высшее лингвистическое образование. Языки: русский, украинский, английский, турецкий.
Живу в городу мечты. Освоила любимую профессию копирайтера, пишу качественно и с любовью. Мои тексты бъют прямо в цель, побуждают к заданному действию и достигают результата.
Пишу тексты для соцсетей, для сайтов. Статьи информационного, продающего, развлекательного формата и сторителлинг.
Преимущества работы со мной:
- результативность
- четкость
- грамотность
- соблюдение дедлайнов
- работаю с позиции взрослого и ответственного человека
Обращайтесь! Со мной легко и приятно работать. Договоримся :)
Портфолио
- Как выбрать подарок на день рождения любимому?26 просмотров
- О городе, в котором живу (Сторителлинг)58 просмотров
- Как я стала лётчиком (Продающая статья)58 просмотров