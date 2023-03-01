Какие услуги я предлагаю:
1: Монтаж любых видео, любой сложности.
2: Аудио монтаж. То есть убрать шумы на фоне или добавить басс в аудио файл.
3: Письменный перевод з разных языков в основном с Английского, Русского, Польского, Белорусского и так далее на Украинский. Текста любой длины.
Так же:
1: Если вас не устроит робота, я возвращаю деньги или если я допустил ошибку и вы это заметили то я исправляю ошибки а после отправляю вам роботу повторно бесплатно.
2:Полностью адекватный, сдержанный в подходе к заказчику.
3: Отношусь ответственно к заказу или вашему проекту и работою над ним как над своим личным.
4: Перед заказом обговариваем все нюансы, чтобы не было недопонимания.
5: Цена за роботу оценивается от сложности роботы и длительности её выполнения это вы должны понимать при заказе. Начинаем от одного бакса и так по нарастающей.
Средства связи:
Личка Веблансера.
Мой телеграм: https://t.me/Sabaton1000