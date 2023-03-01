Монтаж и другие виды деятельности

Какие услуги я предлагаю:

1: Монтаж любых видео, любой сложности.

2: Аудио монтаж. То есть убрать шумы на фоне или добавить басс в аудио файл.

3: Письменный перевод з разных языков в основном с Английского, Русского, Польского, Белорусского и так далее на Украинский. Текста любой длины.

Так же:

1: Если вас не устроит робота, я возвращаю деньги или если я допустил ошибку и вы это заметили то я исправляю ошибки а после отправляю вам роботу повторно бесплатно.

2:Полностью адекватный, сдержанный в подходе к заказчику.

3: Отношусь ответственно к заказу или вашему проекту и работою над ним как над своим личным.

4: Перед заказом обговариваем все нюансы, чтобы не было недопонимания.

5: Цена за роботу оценивается от сложности роботы и длительности её выполнения это вы должны понимать при заказе. Начинаем от одного бакса и так по нарастающей.

Средства связи:

Личка Веблансера.

Мой телеграм: https://t.me/Sabaton1000