Внимание - адаптивная кроссбраузерная верстка, и это не шутки!

Мне всё равно, какую программу для создания прототипа сайта (Figma, Photoshop, Adobe) вы используете, мне подойдёт любой макет!

Мне всё равно, нужен фреймворк или нет, я могу сверстать, как на чистом HTML5, CSS3, Javascript, так и используя, например, Bootstrap!

Мне всё равно, сложная работа или нет, я берусь за любую... Хотя сложная бывает интереснее!

Но мне не всё равно, если я допустил ошибку(и не заметил) или появились правки, в течение недели после проделанной работы, я исправлю и поправлю всё, что только возможно!

Связь:

E-mail: [email protected]

Телеграм: https://t.me/Mukhametoff_I_I