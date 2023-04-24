Внимание - адаптивная кроссбраузерная верстка, и это не шутки!
Мне всё равно, какую программу для создания прототипа сайта (Figma, Photoshop, Adobe) вы используете, мне подойдёт любой макет!
Мне всё равно, нужен фреймворк или нет, я могу сверстать, как на чистом HTML5, CSS3, Javascript, так и используя, например, Bootstrap!
Мне всё равно, сложная работа или нет, я берусь за любую... Хотя сложная бывает интереснее!
Но мне не всё равно, если я допустил ошибку(и не заметил) или появились правки, в течение недели после проделанной работы, я исправлю и поправлю всё, что только возможно!
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: https://t.me/Mukhametoff_I_I
Я против войны в Украине!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#874
рейтинг фрилансера
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
2 года назад
Верстка блоков
На выходных все сделал Ильдар. Несколько раз вносил правки. Мотивированный и ответственный исполнитель!
Ответный отзыв
Задачи излагались чётко, было приятно работать!