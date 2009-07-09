Multisanti

Константин Соколов Multisanti

 
38 летРоссия/Саратов
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Flex разработчик и дизайнер

Долгое время работал веб дизайнером, в основном занимался дизайном, но периодически приходилось заниматься редактированием PHP скриптов. В данный момент основной род деятельности - создание приложений с помощью Flex. Есть несколько работающих приложений в сети вконтакте. Веду блог по Flex: http://flex4flex.wordpress.com/

PHP
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Smith_John
Джон 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
22 отзыва
$20
10 баллов
14 лет назад
Дизайн странички для сайта "визитки"
Константин проделал хорошую работу - доработал макет в соответствии с моими замечаниями, нарезал картинки для верстки. Только положительные впечатления от нашего сотрудничества. Рекомендую.