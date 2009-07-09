Flex разработчик и дизайнер

Долгое время работал веб дизайнером, в основном занимался дизайном, но периодически приходилось заниматься редактированием PHP скриптов. В данный момент основной род деятельности - создание приложений с помощью Flex. Есть несколько работающих приложений в сети вконтакте. Веду блог по Flex: http://flex4flex.wordpress.com/