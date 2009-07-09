Flex разработчик и дизайнер
Долгое время работал веб дизайнером, в основном занимался дизайном, но периодически приходилось заниматься редактированием PHP скриптов. В данный момент основной род деятельности - создание приложений с помощью Flex. Есть несколько работающих приложений в сети вконтакте. Веду блог по Flex: http://flex4flex.wordpress.com/
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
14 лет назад
Константин проделал хорошую работу - доработал макет в соответствии с моими замечаниями, нарезал картинки для верстки. Только положительные впечатления от нашего сотрудничества. Рекомендую.