Я перевожу разные языки

Переводчик в "Ультра Медиа". (август 2017 - март 2022) почта на всех языках Деловая переписка почта на всех языках (японско-украинский, немецко-украинский, англо-украинский) Прием иностранных клиентов. Синхронный перевод и разговорное время, конференции. Для программы было передано более 250 технических документов. Добровольные переводчики и лагерные работники и общественные организации в 2019 году. HTML и CSS3, PHP, jQuery, Wordpress и SEO