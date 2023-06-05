Обработка фото в фотошопе!

Доброго времени суток! Я качественно обрабатываю фото в фотошопе по указанному вами сценарию. Это может быть:

Удаление лишних объектов

Ресайз фото

Массовое нанесение водяных знаков

Удаление водяных знаков

Изменение цвета объекта

Вырезать объект и поместить на новый фон

Удаление фона

Поместить объект в фото и вписать его

Ретушь

и многое другое.