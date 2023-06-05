Обработка фото в фотошопе!
Доброго времени суток! Я качественно обрабатываю фото в фотошопе по указанному вами сценарию. Это может быть:
Удаление лишних объектов
Ресайз фото
Массовое нанесение водяных знаков
Удаление водяных знаков
Изменение цвета объекта
Вырезать объект и поместить на новый фон
Удаление фона
Поместить объект в фото и вписать его
Ретушь
и многое другое.
Портфолио
- Вписал фото в объект.15 просмотров
- Отделение объекта с фона и перенос на новый фон!9 просмотров
- Очистка фото о лишних теней, бликов, царапин и др.16 просмотров
- Удаление объекта с фото!16 просмотров
- Изменение цвета объекта8 просмотров
- Карточки вайлдбериз15 просмотров
- Нанесение водяных знаков на фото!12 просмотров
- Ретушь11 просмотров
- Ресайз фото5 просмотров