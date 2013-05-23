MyselfBlade

Анатолий MyselfBlade

 
35 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Drupal разработка

Специализируюсь на Drupal разработке:

- создание сайта на друпал

- темизация - шаблоны, создание темы, установка дизайна

- обновление ядра друпала и модулей

- перенос содержимого сайта на друпал с других CMS/статического html с сохранением старых урлов или редиректом на новые

- настройка кэширования, оптимизация скорости загрузки страниц

- профилирование под нагрузкой, поиск и устранение медленных участков кода

- поиск "сложных" ошибок дебаггером

- установка drupal, настройка

HTMLDrupal
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super_romeo
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$216
10 баллов
11 лет назад
Drupal 7 - оптимизация производительности сайта
Спасибо за качественную работу.
Спасибо за интересный проект!
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