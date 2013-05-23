Drupal разработка
Специализируюсь на Drupal разработке:
- создание сайта на друпал
- темизация - шаблоны, создание темы, установка дизайна
- обновление ядра друпала и модулей
- перенос содержимого сайта на друпал с других CMS/статического html с сохранением старых урлов или редиректом на новые
- настройка кэширования, оптимизация скорости загрузки страниц
- профилирование под нагрузкой, поиск и устранение медленных участков кода
- поиск "сложных" ошибок дебаггером
- установка drupal, настройка
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Устранение ошибки на Друпал 6155 просмотров
- Форум на Страстях (phpbb3)261 просмотр
- Технокомплект (Drupal)200 просмотров
- Барьер-монтаж (Drupal)170 просмотров
- Женские страсти (Drupal)169 просмотров
- WMJ.RU – онлайн журнал о моде и красоте (Drupal)160 просмотров
- Визитка ViArt218 просмотров
- Конверт ViArt225 просмотров
- Папка ViArt Lighting269 просмотров
- Обложка диска ViArt Lighting266 просмотров
- Экстремальный баннер247 просмотров
Отзывы заказчиков
$216
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за качественную работу.
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект!