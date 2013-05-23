Drupal разработка

Специализируюсь на Drupal разработке:

- создание сайта на друпал

- темизация - шаблоны, создание темы, установка дизайна

- обновление ядра друпала и модулей

- перенос содержимого сайта на друпал с других CMS/статического html с сохранением старых урлов или редиректом на новые

- настройка кэширования, оптимизация скорости загрузки страниц

- профилирование под нагрузкой, поиск и устранение медленных участков кода

- поиск "сложных" ошибок дебаггером

- установка drupal, настройка