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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
14 лет назад
Спасибо за грмотную работу. Задал конкретные вопросы, получил ответы сделал программму. Супер. Рекомендую
Ответный отзыв
Сотрудничать с Сергеем одно удовольствие. Дал всю необходимую информацию. Оплата своевременная. Рекомендую!
Прикладное ПО
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга