MysticCoder

Гарик MysticCoder

 
35 летРоссия/Магнитогорск
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Нешаблонное мышление.

Delphi, WinApi, OpenGL.

DelphiOpenGL
Отзывы заказчиков
seregas7
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Требуется программа для переключения IP адресов
Спасибо за грмотную работу. Задал конкретные вопросы, получил ответы сделал программму. Супер. Рекомендую
Сотрудничать с Сергеем одно удовольствие. Дал всю необходимую информацию. Оплата своевременная. Рекомендую!
Ответный отзыв
Прикладное ПО
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $10
от 1 дня
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Разработка игр
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от $10
от 1 дня
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Системное программирование
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от $10
от 1 дня
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Тестирование ПО
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от $10
от 1 дня
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