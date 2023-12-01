NATALIAZAITIK

Наталія NATALIAZAITIK

 
25 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Разом зі мною Ваш проект завжди буде успішним

Привіт! Ось, що я вмію:

Перекладати письмово тексти з англійської, російської,італійської,іспанської,польської мов на українську та навпаки.Роботу виконаю якісно та вчасно
Редагувати тексти
Створювати гарні презентації
Транскрибувати
Писати статті

Я креативна,відповідальна,цілеспрямована ,націлена на результат, тому співпраця зі мною принесе вам тільки хороший результат і якісно виконану роботу!

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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1265
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Швидко та якісно виконана робота
Дякую за співпрацю)
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