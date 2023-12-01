Разом зі мною Ваш проект завжди буде успішним

Привіт! Ось, що я вмію:

Перекладати письмово тексти з англійської, російської,італійської,іспанської,польської мов на українську та навпаки.Роботу виконаю якісно та вчасно

Редагувати тексти

Створювати гарні презентації

Транскрибувати

Писати статті

Я креативна,відповідальна,цілеспрямована ,націлена на результат, тому співпраця зі мною принесе вам тільки хороший результат і якісно виконану роботу!