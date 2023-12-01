Разом зі мною Ваш проект завжди буде успішним
Привіт! Ось, що я вмію:
Перекладати письмово тексти з англійської, російської,італійської,іспанської,польської мов на українську та навпаки.Роботу виконаю якісно та вчасно
Редагувати тексти
Створювати гарні презентації
Транскрибувати
Писати статті
Я креативна,відповідальна,цілеспрямована ,націлена на результат, тому співпраця зі мною принесе вам тільки хороший результат і якісно виконану роботу!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1265
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Швидко та якісно виконана робота
Ответный отзыв
Дякую за співпрацю)