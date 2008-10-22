Высшее экономическое образование.
Занимаюсь заливкой контента на сайт( джумла, вордпрес, бистрикс). Сбор баз данных в интернете. Заполнение интернет-магазинов. Рерайт текстов, СЕО оптимизация.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
0 баллов
14 лет назад
УВЫ. дальше договоренностей дело не пошло. начало работы ознаменовалось отказом от нее. зря потраченное время.
$30
10 баллов
15 лет назад
Наталья прекрасно справилась с работой, тщательно подобрала всю необходимую нам информацию и обработала изображения. Редко можно встретить работника на фрилансе, после которого не пришлось что-либо доделывать. Рекомендуем к сотрудничеству!
Ответный отзыв
****
$1
10 баллов
15 лет назад
Очень достойный автор. Никаких претензий, текст - приятный сюрприз. Все четко, грамотно, оригинально, оперативно. Огромное спасибо!
$50
10 баллов
15 лет назад
Наталья прекрасно справилась с заданием. Были маленькие пожелания, которые она тут же исправила.
Ответный отзыв
Работать с заказчиком легко и приятно.Задачи ставятся коротко и конкретно.В любой момент можно получить пояснения,если возникают вопросы по заказу.Оплата производится максимально быстро, без промедлений.