NAYK

Наталья Капинус NAYK

 
40 летУкраина/Армянск
15 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Высшее экономическое образование.

Занимаюсь заливкой контента на сайт( джумла, вордпрес, бистрикс). Сбор баз данных в интернете. Заполнение интернет-магазинов. Рерайт текстов, СЕО оптимизация.

Рерайт текста
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Отзывы заказчиков
Negorod
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
0 баллов
14 лет назад
Наполнить разделы интернет-магазина
УВЫ. дальше договоренностей дело не пошло. начало работы ознаменовалось отказом от нее. зря потраченное время.
alexanderpolack
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Работа с контентом - сбор данных с сайтов
Наталья прекрасно справилась с работой, тщательно подобрала всю необходимую нам информацию и обработала изображения. Редко можно встретить работника на фрилансе, после которого не пришлось что-либо доделывать. Рекомендуем к сотрудничеству!
****
Ответный отзыв
Ingrida
56 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов
$1
10 баллов
15 лет назад
Статьи о личностях
Очень достойный автор. Никаких претензий, текст - приятный сюрприз. Все четко, грамотно, оригинально, оперативно. Огромное спасибо!
***
Ответный отзыв
Rodina_work
Елена 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов
$50
10 баллов
15 лет назад
Рерайт статей - персональный проект для NAYK
Наталья прекрасно справилась с заданием. Были маленькие пожелания, которые она тут же исправила.
Работать с заказчиком легко и приятно.Задачи ставятся коротко и конкретно.В любой момент можно получить пояснения,если возникают вопросы по заказу.Оплата производится максимально быстро, без промедлений.
Ответный отзыв