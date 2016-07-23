Полноценный сайт. Старый сайт beresklet.com функцию выполняет но устарел нужно что-то подобное по структуре и легкое в администрировании. Рассмотрим ваши варианты.
Веб-программирование5 заявок
Закрыт
8 лет назад
Полноценный сайт. Старый сайт beresklet.com функцию выполняет но устарел нужно что-то подобное по структуре и легкое в администрировании. Рассмотрим ваши варианты.
-Составить сематическое ядро. -Подобрать ключевые слова (и ориентировать их на регион) -Оптимизировать текста. -Правильно расставить мета теги. Сделать главную страницу beresklet.com Важно сохранить структуру сайта. ...