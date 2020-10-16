Я Дизайнер
Образование: Закончила Компьютерную Академию ШАГ.
+ курсы дизайнера и рисования.
Работаю в программах:
• Microsoft office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint)
• Adobe Photoshop
• Adobe Illustrator
• Adobe Photoshop Lightroom
Современная, модная, стильная презентация со всеми вашими пожеланиями или личными идеями будет у вас в срок.
При необходимости заказ может быть готов уже на следующий день.
Портфолио
- Летние деньки101 просмотр
- )87 просмотров
- Съёмка у моря69 просмотров
- Чб или цветное ?)87 просмотров
- Съёмка57 просмотров
- Съёмка на морвокзале51 просмотр
- Дизайн Упаковки40 просмотров
- Эмблема49 просмотров
- Создание презентации37 просмотров
- Создание презентации на вебинар.50 просмотров