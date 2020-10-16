Я Дизайнер

Образование: Закончила Компьютерную Академию ШАГ.

+ курсы дизайнера и рисования.

Работаю в программах:

• Microsoft office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint)

• Adobe Photoshop

• Adobe Illustrator

• Adobe Photoshop Lightroom

Современная, модная, стильная презентация со всеми вашими пожеланиями или личными идеями будет у вас в срок.

При необходимости заказ может быть готов уже на следующий день.