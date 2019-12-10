Разработка и сопровождение интернет-проектов

Приветствую Вас!

Рад предложить свои услуги в направлениях:

1) Полиграфический дизайн

2) Веб-дизайн

3) Сайты "под ключ"

4) Фирменный стиль и ребрендинг

5) Элементы дизайна

6) Полиграфическая верстка

7) Flash-анимация (НЕ мультипликация)

Стаж работы:

Полиграфический дизайн - с 1995 г.

Веб-дизайн - с 2002 г.

Разработка сайтов - с 2003 г.

Фирменный стиль - с 2002 г.

Полиграфическая верстка - с 1998 г.

Flash-анимация - с 2004 г.

Мои принципы:

1) Стоимость реализации проекта - вопрос важный, но на первом месте - качество и ответственность исполнителя.

2) На втором месте - честность и тактичность заказчика.

2) Бесплатных вариантов быть не может.

3) Техническое задание перед началом обсуждения проекта обязательно! Если ТЗ нет - заполните опрос-лист (высылается мной)

Оплата работы и услуг:

1) 50% предоплата, 50% по окончании работ.

2) Если готовы на 100% предоплату - обговорим скидку.

3) WebMoney, Qiwi, ПриватБанк, наличный расчет и другие варианты.