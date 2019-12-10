Приветствую Вас!
Рад предложить свои услуги в направлениях:
1) Полиграфический дизайн
2) Веб-дизайн
3) Сайты "под ключ"
4) Фирменный стиль и ребрендинг
5) Элементы дизайна
6) Полиграфическая верстка
7) Flash-анимация (НЕ мультипликация)
Стаж работы:
Полиграфический дизайн - с 1995 г.
Веб-дизайн - с 2002 г.
Разработка сайтов - с 2003 г.
Фирменный стиль - с 2002 г.
Полиграфическая верстка - с 1998 г.
Flash-анимация - с 2004 г.
Мои принципы:
1) Стоимость реализации проекта - вопрос важный, но на первом месте - качество и ответственность исполнителя.
2) На втором месте - честность и тактичность заказчика.
2) Бесплатных вариантов быть не может.
3) Техническое задание перед началом обсуждения проекта обязательно! Если ТЗ нет - заполните опрос-лист (высылается мной)
Оплата работы и услуг:
1) 50% предоплата, 50% по окончании работ.
2) Если готовы на 100% предоплату - обговорим скидку.
3) WebMoney, Qiwi, ПриватБанк, наличный расчет и другие варианты.
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