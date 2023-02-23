Видеомонтаж, эффекты, анимация, цветокоррекция
Привет, меня зовут Антон, я видеомонтажёр из Минска. Мне 20 лет.
Что я могу?
Монтаж рекламных проектов.
Монтаж видео с мероприятий.
Монтаж видео для социальных сетей.
Создание инфографики и Motion эффектов для ваших проектов.
Учусь в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники по специальности «Искусственный интеллект».
Кстати, я нередко применяю нейронные сети в своей работе, что позволяет мне тратить меньше времени на технические задачи и отдавать всего себя искусству и проекту, над которым я работаю.
Работаю я в Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop, DaVinci Resolve, а также в Illustrator и Figma.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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