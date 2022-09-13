Переводчик-фрилансер, редактор, копирайтер (английский, французский, русский, украинский)

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ: Английский, французский, украинский, русский ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ: · Квалифицированный устный и письменный переводчик (более 8 лет работы в данной сфере) · Перевод текстов различной тематики и сложности (учредительные документы, договора и контракты, проектная документация, финансовые отчёты, разнообразные юридические, экономические, медицинские, технические документы, свидетельства, инструкции, статьи, художественная и научна литература, рекламные буклеты, сайты, интервью, стандартные документы (паспорта, свидетельства и т.д.) · Опыт устного перевода на сделках, встречах, ведение переговоров (в т.ч. телефонных), сопровождение при нотариальных действиях. · Пунктуальна и ответственна, умею выполнять работу в сжатые сроки, всегда придерживаюсь дедлайна, ориентирована на потребности клиента, могу находить общий язык с людьми, вежливая и общительная. · Уверенный пользователь ПК · Умение грамотно и точно излагать мысль, хорошее чувство языка, знание грамматических, стилистических и синтаксических особенностей рабочих языков, умение сохранить и передать стилистику и особенности исходника. Имею степень Магистра филологии. · Редактирование и вычитка текстов. · Имею опыт работы с посольством фармацевтическими компаниями, сельскохозяйственными, промышленными компаниями, IT компаниями, патентными агентствами.

Буду рада помочь каждому