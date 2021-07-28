Адаптивные и удобные сайты - то что важно сейчас! БЭМ, SCSS, CSS3, HTML5, Чистый JavaScript, jQuery. Я стремлюсь к максимальному качеству.
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены
при приеме работы и замечены поз
Связь со мной:
-E-mail: [email protected]
-telegram: @NIDVELIR
-Skype: mudryi435
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Образование:
- высшее юридическое
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