Адаптивные и удобные сайты - то что важно сейчас!

Адаптивные и удобные сайты - то что важно сейчас! БЭМ, SCSS, CSS3, HTML5, Чистый JavaScript, jQuery. Я стремлюсь к максимальному качеству.

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены

при приеме работы и замечены поз

﻿Связь со мной:

﻿﻿-E-mail: [email protected]

﻿﻿-telegram: @NIDVELIR

﻿﻿-Skype: mudryi435

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Образование:

- высшее юридическое