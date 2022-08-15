Проектирование зданий и сооружений. Дипломированный инженер строитель. Работаю инженером-конструктором. Занимаюсь проектированием зданий и сооружений в современных программах ( Autocad, SCAD). Работаю ПН-СБ. Воскресенье выходной. Опыт работы с 2017г. AutoCAD

Я против войны в Украине !