Никита Шестаков NIkita_ShestakovNIkita_Shestakov
29 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Проектирование зданий и сооружений.
Дипломированный инженер строитель. Работаю инженером-конструктором.
Занимаюсь проектированием зданий и сооружений в современных программах ( Autocad, SCAD).
Работаю ПН-СБ. Воскресенье выходной.
Опыт работы с 2017г.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Пол по грунту навес220 просмотров
- Пол по грунту террасы194 просмотра
- Армирования крыльца181 просмотр
- Монолитное крыльцо частного дома246 просмотров
Архитектура зданий
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$2/час
от $10от 2 дней
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