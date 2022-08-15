NIkita_Shestakov

Никита Шестаков NIkita_Shestakov

 
29 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Проектирование зданий и сооружений.

Дипломированный инженер строитель. Работаю инженером-конструктором.

Занимаюсь проектированием зданий и сооружений в современных программах ( Autocad, SCAD).

Работаю ПН-СБ. Воскресенье выходной.

Опыт работы с 2017г.

AutoCAD
Портфолио
Архитектура зданий
нет отзывов
$2/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга