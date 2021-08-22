Художник-иллюстратор, ретушёр.
Художник-педагог, художник-иллюстратор, художник-ретушёр, член профессионального союза художников, член международного объединения авторов кукол ( МОАК).Основатель собственного бренда, художник в творческой мастерской "Чердачные находки" с 2008г.Владение программами: Adobe Photoshop.
Техники: компьютерная графика, акварель, графика, цветные карандаши.
Обработка, реставрация и ретушь фотографий. Авторские открытки. Иллюстрации к детским книгам.
Творческое мышление, индивидуальный подход к заказчику, усидчивость, в работах большое внимание уделяю детализации, аккуратность, адекватная реакция на критику, стремление развиваться как профессионал.
Имеются реализованные проекты в книжной иллюстрации.
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Портфолио
- Принцесса Луна43 просмотра
- Просроченный Кекс51 просмотр
- "Избранные"51 просмотр
- Мечта о собаке.54 просмотра
- Эльф45 просмотров