Художник-иллюстратор, ретушёр.

Художник-педагог, художник-иллюстратор, художник-ретушёр, член профессионального союза художников, член международного объединения авторов кукол ( МОАК).Основатель собственного бренда, художник в творческой мастерской "Чердачные находки" с 2008г.Владение программами: Adobe Photoshop.

Техники: компьютерная графика, акварель, графика, цветные карандаши.

Обработка, реставрация и ретушь фотографий. Авторские открытки. Иллюстрации к детским книгам.

Творческое мышление, индивидуальный подход к заказчику, усидчивость, в работах большое внимание уделяю детализации, аккуратность, адекватная реакция на критику, стремление развиваться как профессионал.

Имеются реализованные проекты в книжной иллюстрации.