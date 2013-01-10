NOKARD_pro

Андрей NOKARD_pro

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
NOKARD

  • Изготовление видеозаставки

    Нужно сделать видеозаставку для пародии на передачу "Пусть говорят". Deadline по проекту 12 января (включительно). Если есть похожие, уже выполненные, проекты, то хотелось бы их посмотреть в качестве примера.

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сценарии для серии роликов

    Добрый день! Требуется написать 10 сценариев, для серии короткометражных юмористических роликов, до 1-1,5 минут, про автошколу. Данное количество роликов является первоначальным, и в дальнейшем возможно продолжение сериала. Сценарии должны быть короткими и действительно ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад