NOKARD_pro

Нужно сделать видеозаставку для пародии на передачу "Пусть говорят". Deadline по проекту 12 января (включительно). Если есть похожие, уже выполненные, проекты, то хотелось бы их посмотреть в качестве примера.
Анимация7 заявок
Закрыт
12 лет назад
Нужно сделать видеозаставку для пародии на передачу "Пусть говорят". Deadline по проекту 12 января (включительно). Если есть похожие, уже выполненные, проекты, то хотелось бы их посмотреть в качестве примера.
Добрый день! Требуется написать 10 сценариев, для серии короткометражных юмористических роликов, до 1-1,5 минут, про автошколу. Данное количество роликов является первоначальным, и в дальнейшем возможно продолжение сериала. Сценарии должны быть короткими и действительно ...