Маркетинговые исследования, аналитика, консалтинг: Intelligent Technology

Intelligent Technology Researсh предлагает профессиональную организацию и проведение маркетинговых исследований на В2В и В2С рынках с использованием качественных и количественных методов. Общепринятые методики и собственные методологические разработки. Подробная информация на сайте Компании: www.intcorp.ru

Помимо организации и проведения маркетинговых исследований, Intelligent Technology предоставляет услуги аутсорсинга аналитики и развивает направление консалтинга в области организационного управления и маркетинга.

Intelligent Technology Analytics предлагает услуги аутсорсинга аналитических задач. Обработка и анализ информации, подготовка аналитических отчетов, презентаций по продуктам/услугам Вашего бизнеса. Множество примеров представлены на сайте Компании: http://www.intcorp.ru/examples.htm

Intelligent Technology Consulting оказывает консультационные услуги в области организационного управления и организации маркетинговой деятельности.

Сайт Компании: http://www.intcorp.ru