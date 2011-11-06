Intelligent Technology Researсh предлагает профессиональную организацию и проведение маркетинговых исследований на В2В и В2С рынках с использованием качественных и количественных методов. Общепринятые методики и собственные методологические разработки. Подробная информация на сайте Компании: www.intcorp.ru
Помимо организации и проведения маркетинговых исследований, Intelligent Technology предоставляет услуги аутсорсинга аналитики и развивает направление консалтинга в области организационного управления и маркетинга.
Intelligent Technology Analytics предлагает услуги аутсорсинга аналитических задач. Обработка и анализ информации, подготовка аналитических отчетов, презентаций по продуктам/услугам Вашего бизнеса. Множество примеров представлены на сайте Компании: http://www.intcorp.ru/examples.htm
Intelligent Technology Consulting оказывает консультационные услуги в области организационного управления и организации маркетинговой деятельности.
Сайт Компании: http://www.intcorp.ru
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