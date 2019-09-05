NS7

Наталья NS7

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Создание фирменного стиля

Меня зовут Наталья и я Ваш личный гид в сфере рекламы.

Если у Вас уже есть фирменный стиль, но вам хотелось бы что-то в нем поменять или в общем его сменить - я готова вам в этом помочь.

Расскажу не много о себе:

-Мой опыт в данной сфере более 5 лет

-Мои клиенты довольны результатом Нашей работы

-К каждому клиенту найду нужный подход

-Мои цены не кусаются

-Работа выполняется в короткие сроки и качественно

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

EatMyDust
Олег 
33 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Вывеска для кабинета массажа
Наталья сделала все в оговоренные сроки. Внесла корректировки и учла пожелания. Рекомендую.
Рекомендую данного заказчика, приятно работать было) Знает чего хочет и относится к работе с пониманием)
Ответный отзыв
_aleksfom_
Алексей 
47 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Логотип чайной лавки
Все в срок. Постоянный контакт и обсуждение проекта. Очень понятно изъяснялись.
Работать с такими клиентами одно удовольствие. Все отлично
Ответный отзыв
Фирменный стиль
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 часа
нет рейтинга