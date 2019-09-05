Создание фирменного стиля
Меня зовут Наталья и я Ваш личный гид в сфере рекламы.
Если у Вас уже есть фирменный стиль, но вам хотелось бы что-то в нем поменять или в общем его сменить - я готова вам в этом помочь.
Расскажу не много о себе:
-Мой опыт в данной сфере более 5 лет
-Мои клиенты довольны результатом Нашей работы
-К каждому клиенту найду нужный подход
-Мои цены не кусаются
-Работа выполняется в короткие сроки и качественно
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Наталья сделала все в оговоренные сроки. Внесла корректировки и учла пожелания. Рекомендую.
Ответный отзыв
Рекомендую данного заказчика, приятно работать было) Знает чего хочет и относится к работе с пониманием)
$10
10 баллов
6 лет назад
Все в срок. Постоянный контакт и обсуждение проекта. Очень понятно изъяснялись.
Ответный отзыв
Работать с такими клиентами одно удовольствие. Все отлично
Фирменный стиль
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 часа
нет рейтинга