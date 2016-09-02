Светлана Насибулина NSVladislavovnaNSVladislavovna
29 летРоссия/Пермь
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Начинающий Веб дизайнер
Качественный дизайн сайтов приносящий прибыль)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн мобильного приложения192 просмотра
- Дизайн мобильного приложения166 просмотров
- Дизайн сайта Юкон авто181 просмотр
- Дизайн сайта137 просмотров
- Дизайн сайта123 просмотра
- Дизайн сайта130 просмотров
- Дизайн сайта152 просмотра
- Дизайн сайта189 просмотров
- Дизайн сайта115 просмотров
- Дизайн Landing Page151 просмотр
- Дизайн сайта157 просмотров
- Дизайн сайта119 просмотров