Адаптивная верстка, HTML5. CSS3. Качественно и в срок. Всегда на связи.
Здравствуйте, уважаемые заказчики.
Меня зовут Сергей. Я работаю в области HTML-верстки.
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3.
- Кроссбраузерность.
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Подключение нестандартных шрифтов.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
- Почта: [email protected]
- Skype предоставлю при переписке.
Способы оплаты:
WebMoney (WMZ, WMR).
Действие аккаунта приостановлено!