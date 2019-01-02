Адаптивная верстка, HTML5. CSS3. Качественно и в срок. Всегда на связи.

Здравствуйте, уважаемые заказчики.

Меня зовут Сергей. Я работаю в области HTML-верстки.

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3.

Кроссбраузерность.

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Подключение нестандартных шрифтов.

Делаю свою работу качественно и в срок - самое важное в выполнении заказов. В данный момент работаю на пополнение работами своего портфолио за символическую плату.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный online.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Почта : [email protected]

Skype предоставлю при переписке.

Способы оплаты:

﻿WebMoney (WMZ, WMR).