NSVmaster

Сергей NSVmaster

 
52 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Адаптивная верстка, HTML5. CSS3. Качественно и в срок. Всегда на связи.

Здравствуйте, уважаемые заказчики.

Меня зовут Сергей. Я работаю в области HTML-верстки.

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3.
  • Кроссбраузерность.
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Подключение нестандартных шрифтов.
О работе:

Делаю свою работу качественно и в срок - самое важное в выполнении заказов. В данный момент работаю на пополнение работами своего портфолио за символическую плату.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
Способы связи:

Способы оплаты:

﻿WebMoney (WMZ, WMR).