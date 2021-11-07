Web-разрабтчик

Специализируюсь на создании лендингов, сайтов-визиток, а так же на более сложных проектов, таких как интернет магазины, многостраничные сайты для компаний, и тд.

Создаю быстрые сайты, с которыми не будет проблем в будущем, пишу всегда чистый и прозрачный код, в котором разберется любой.

Использую JavaScript, и его библиотеку jQuery, так же использую фреймворки для CSS. Так же работаю со сборщиком Gulp, который делает работу быстрее, а ваш сайт - лучше.

У меня есть личный блог в инстаграме, где я рассказываю о мире разработки: https://www.instagram.com/webseed.by/

Контакты для связи:

Telegram: https://t.me/NSevastyanov

Viber: +375445376336

WhatsApp: +375445376336

ВКонтакте: https://vk.com/nikita.seva