Качественная работа и отличный результат

Приветствую Вас на моем аккаунте!

С большим удовольствием готова Вам помочь в решении проблем с текстами и гарантирую быстрое и качественное выполнение всех необходимых работ.

Немного о себе. Я родилась, жила и работала в городе Харькове. У меня экономическое и филологическое образование. До войны я работала в сфере экономики на предприятиях Харькова, теперь работаю удалённо и от Харькова,и от своего уничтоженного дома ( извините за чёрный юмор).

В совершенстве владею украинским и русским языками, так как- это мои родные языки. Могу помочь в редактировании текстов. Если у Вас есть какие-либо идеи и Вам трудно изложить их в письменной форме, то мы сможем сделать это вместе.

Если, Вы заинтересованы работать со мной, я буду очень рада сотрудничеству. Надеюсь, что мои знания и опыт помогут Вам.