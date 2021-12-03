Займись тем, что тебе нравится, и ты не будешь работать ни дня в своей жизни.
Добрый день!
Я Сергей Климов, занимаюсь разработкой сайтов на заказ. Каждый день посвящаю тому, чтобы увеличить багаж знаний и совершенствоваться.
Для этого прохожу соответствующие курсы у квалифицированных специалистов.
Укажу навыки, которыми владею:
- Верстка многостраничных и одностраничных сайтов;
- Адаптация под разные экраны устройств (кроссплатформенность);
- Корректное отображение во всех поисковых системах (кроссбраузерность);
- Добавление на сайт разных элементов интерфейсов (слайдеры, аккордеоны, всплывающие окна и т. д. );
- Интеграция сайта с CMS WordPress.
Почему нужно выбрать меня:
- Всегда на связи и не пропаду в пустоту;
- Каждый следующий проект стараюсь выполнить лучше предыдущего;
- Успешно завершил курс "Веб-разработчик" на обучающей платформе WayUp (могу предоставить диплом);
- Я открыт для любого вида общения;
- Со мной легко найти компромисс.
Гарантия на работу:
Если вдруг в моих работах будут обнаружены недоработки, я готов исправить их бесплатно в течение двух недель.
Коротко о себе:
В 2020 году закончил Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова на специальность инженера.
Коммуникабельный, отзывчивый, ответственный к просьбам, довожу дело до конца.
В 2021 году успешно закончил обучение на платформе WayUp по специальности "Веб-разработчик".
Мои контакты:
Whatsapp: 79059801375
Skype: live:.cid.b349738691027268
Telegram: @Nvinox
Почта: [email protected]
Instagram: https://instagram.com/nvinox
Facebook: https://www.facebook.com/NVinox
ВКонтакте: https://vk.com/nvinox
Twitter: https://twitter.com/zRBkAfEMr9mCWcD
Свяжитесь со мной любым удобным представленным Вам способом.
С нетерпением жду Вашего звонка!
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