Разработка сайтов на заказ и не только!

Займись тем, что тебе нравится, и ты не будешь работать ни дня в своей жизни.

Я Сергей Климов, занимаюсь разработкой сайтов на заказ. Каждый день посвящаю тому, чтобы увеличить багаж знаний и совершенствоваться.

Для этого прохожу соответствующие курсы у квалифицированных специалистов.

Укажу навыки, которыми владею:

- Верстка многостраничных и одностраничных сайтов;

- Адаптация под разные экраны устройств (кроссплатформенность);

- Корректное отображение во всех поисковых системах (кроссбраузерность);

- Добавление на сайт разных элементов интерфейсов (слайдеры, аккордеоны, всплывающие окна и т. д. );

- Интеграция сайта с CMS WordPress.

Почему нужно выбрать меня:

- Всегда на связи и не пропаду в пустоту;

- Каждый следующий проект стараюсь выполнить лучше предыдущего;

- Успешно завершил курс "Веб-разработчик" на обучающей платформе WayUp (могу предоставить диплом);

- Я открыт для любого вида общения;

- Со мной легко найти компромисс.

Гарантия на работу:

Если вдруг в моих работах будут обнаружены недоработки, я готов исправить их бесплатно в течение двух недель.

Коротко о себе:

В 2020 году закончил Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова на специальность инженера.

Коммуникабельный, отзывчивый, ответственный к просьбам, довожу дело до конца.

В 2021 году успешно закончил обучение на платформе WayUp по специальности "Веб-разработчик".

Мои контакты:

Whatsapp: 79059801375

Skype: live:.cid.b349738691027268

Telegram: @Nvinox

Почта: [email protected]

Instagram: https://instagram.com/nvinox

Facebook: https://www.facebook.com/NVinox

ВКонтакте: https://vk.com/nvinox

Twitter: https://twitter.com/zRBkAfEMr9mCWcD

Свяжитесь со мной любым удобным представленным Вам способом.

С нетерпением жду Вашего звонка!