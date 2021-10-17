Графический дизайн, разработка логотипов, иллюстраций.
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Занимаюсь графическим дизайном. Создаю логотипы, иллюстрации и графические детали такие как: обложки (иконки) актуального для Instagram, обложки для социальных сетей, дизайн визитных карт, оформление книг, баннеров и брошюр.
Опыт работы в графических программах более 5 лет.
Данная услуга включает:
✔️Разработка шаблонов для постов
✔️Обложка stories
✔️Инсталендинг
✔️Ресайз под другую соц. сеть
✔️Исходники
✔️Готовые шаблоны
Для выполнения заказа опишите подробно желаемый дизайн или вышлите примеры понравившихся работ и я сразу приступлю к работе.
Портфолио
- Black icon pack82 просмотра
- MonoLogo61 просмотр
- Удаление фона на фото111 просмотров