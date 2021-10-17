Графический дизайн, разработка логотипов, иллюстраций.

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Занимаюсь графическим дизайном. Создаю логотипы, иллюстрации и графические детали такие как: обложки (иконки) актуального для Instagram, обложки для социальных сетей, дизайн визитных карт, оформление книг, баннеров и брошюр.

Опыт работы в графических программах более 5 лет.

Данная услуга включает:

✔️Разработка шаблонов для постов

✔️Обложка stories

✔️Инсталендинг

✔️Ресайз под другую соц. сеть

✔️Исходники

✔️Готовые шаблоны