N_Starichenko

Дизайнер. Погружаюсь в проблему клиента и смотрю на конечный результат с точки зрения экономической выгоды для клиента

Если Вам нужен продающий, профессиональный дизайн.

Буду рад помочь.

Приветствую всех на моей странице. Занимаюсь дизайном 3 года.

Работаю с русскими и зарубежными заказчиками.

Использую в работе навыки дизайна, написания продающих текстов.

Погружаюсь в проблему клиента и смотрю на конечный результат с точки зрения экономической выгоды для клиента.

Имею высшее экономическое образование

СОЗДАЮ ДИЗАЙН:

- Сайтов

- Визиток

- Моб. приложений

- Рекламных постов (статика / видео)

- Логотипов

- Оформляю соц сети

- Знаком с UX / UI

- Работаю в программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, Final Cut Pro X

Портфолио на Behance и остальные работы по запросу