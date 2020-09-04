N_Starichenko

Никола Стариченко N_StarichenkoN_Starichenko
27 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайнер. Погружаюсь в проблему клиента и смотрю на конечный результат с точки зрения экономической выгоды для клиента
Если Вам нужен продающий, профессиональный дизайн.
Буду рад помочь.
Приветствую всех на моей странице. Занимаюсь дизайном 3 года.
Работаю с русскими и зарубежными заказчиками.
Использую в работе навыки дизайна, написания продающих текстов.
Погружаюсь в проблему клиента и смотрю на конечный результат с точки зрения экономической выгоды для клиента.
Имею высшее экономическое образование
СОЗДАЮ ДИЗАЙН:
- Сайтов
- Визиток
- Моб. приложений
- Рекламных постов (статика / видео)
- Логотипов
- Оформляю соц сети
- Знаком с UX / UI
- Работаю в программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, Final Cut Pro X
Портфолио на Behance и остальные работы по запросу
Действие аккаунта приостановлено!