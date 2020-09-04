N_Starichenko

Никола Стариченко N_Starichenko

 
27 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайнер. Погружаюсь в проблему клиента и смотрю на конечный результат с точки зрения экономической выгоды для клиента

Если Вам нужен продающий, профессиональный дизайн.

Буду рад помочь.

Приветствую всех на моей странице. Занимаюсь дизайном 3 года. 

Работаю с русскими и зарубежными заказчиками.

Использую в работе навыки дизайна, написания продающих текстов.

Погружаюсь в проблему клиента и смотрю на конечный результат с точки зрения экономической выгоды для клиента.

Имею высшее экономическое образование

СОЗДАЮ ДИЗАЙН:

- Сайтов 

- Визиток 

- Моб. приложений 

- Рекламных постов (статика / видео) 

- Логотипов 

- Оформляю соц сети

- Знаком с UX / UI

- Работаю в программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, Final Cut Pro X

Портфолио на Behance и остальные работы по запросу

Дизайн сайтаFigma