Пишу тексты с душой
Здравствуйте! Меня зовут Анастасия. Я обучаюсь в "Институте журналистики и литературного творчества". Пишу грамотные тексты на любые темы, делаю качественный рерайтинг и копирайтинг. Попадаю в болевые точки вашей ЦА и наполняю текст эмоциями.
Веду страницы в Инстаграмме:
1. Пишу посты для вашего блога;
2. Оформляю шапку профиля и создаю highlights;
3. Подготавливаю актуальные хэштеги
4. Разноображу ваш профиль эстетичными и актуальными сторис;
5. Полная коммуникация с заказчиком, предоставление отчета;
6. Создаю визуал;
7. Редактирую фото.
Буду рада нашему знакомству и сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Информационная статья57 просмотров
- Создание сторис для инстаграм75 просмотров
- Посты в инстаграм65 просмотров