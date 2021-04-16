Пишу тексты с душой

Здравствуйте! Меня зовут Анастасия. Я обучаюсь в "Институте журналистики и литературного творчества". Пишу грамотные тексты на любые темы, делаю качественный рерайтинг и копирайтинг. Попадаю в болевые точки вашей ЦА и наполняю текст эмоциями.

Веду страницы в Инстаграмме:

1. Пишу посты для вашего блога;

2. Оформляю шапку профиля и создаю highlights;

3. Подготавливаю актуальные хэштеги

4. Разноображу ваш профиль эстетичными и актуальными сторис;

5. Полная коммуникация с заказчиком, предоставление отчета;

6. Создаю визуал;

7. Редактирую фото.

Буду рада нашему знакомству и сотрудничеству!