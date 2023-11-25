Обо мне
Привет, я Настя, веб-дизайнер (Figma) и верстальщик, специализирующийся на платформе Tilda. Я создаю функциональные и простые для понимания веб-сайты с эффектным стилем и типографикой. Мне нравится работать с людьми, которым важны как практические, так и визуальные аспекты сайта; люди, которые заботятся о своих клиентах. Я помогаю людям и брендам создавать свою визуальную уникальность и показываю ее через сайт, чтобы клиенты узнавали их и доверяли им.
Telegram https://t.me/N_tarsina
Behance https://www.behance.net/anastastarsina
Instagram https://instagram.com/n_tarsina
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Разработка сайта для культурного центранет просмотров
- Wine store website сайт винного магазинанет просмотров