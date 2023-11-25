Обо мне

Привет, я Настя, веб-дизайнер (Figma) и верстальщик, специализирующийся на платформе Tilda. Я создаю функциональные и простые для понимания веб-сайты с эффектным стилем и типографикой. Мне нравится работать с людьми, которым важны как практические, так и визуальные аспекты сайта; люди, которые заботятся о своих клиентах. Я помогаю людям и брендам создавать свою визуальную уникальность и показываю ее через сайт, чтобы клиенты узнавали их и доверяли им.

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Behance https://www.behance.net/anastastarsina

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