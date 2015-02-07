$25
Требуется верстальщик для создания лендингпейч 4 экрана. Тема- детская йога. Макет после одобрения руководства в течении недели предоставлю кандидатам.
Веб-программирование7 заявок
Закрыт
10 лет назад
Требуется верстальщик для создания лендингпейч 4 экрана. Тема- детская йога. Макет после одобрения руководства в течении недели предоставлю кандидатам.
Требуется дизайнер для создания лендингпейч на 4 экрана, тема - детская йога. Макет после согласования руководства предоставлю кандидатам ( через 3-5 дней). Срок изготовления - 3-4 дня