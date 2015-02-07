Nabeevadv

Диана Nabeevadv

 
50 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн для создания лендинга

    $40

    Требуется дизайнер для создания лендингпейч на 4 экрана, тема - детская йога. Макет после согласования руководства предоставлю кандидатам ( через 3-5 дней). Срок изготовления - 3-4 дня

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад