Здравствуйте. Меня зовут Надежда, мне 36 лет. По не которым причинам вернулась вновь в тему фриланса, планирую и дальше работать в этом направлении. Это не первый мой опыт работы, до этого работала на других платформах фриланса. Опыта работы на данном сайте пока что нет, но готова учиться. Есть также опыт в написании статей, копирайт текстов с нуля, наполнение и создание интернет магазина (по специальным программам). Постинг и развитие групп в социальных сетях. Буду рада любой работе которую предложите, с удовольствием выполню ее в нужный срок и на высоким качеством.