Делаю короткие рекламные видеоролики, монтаж видео, добавление текста, футажей, переходов по желанию!
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Портфолио
- Озвучка видео37 просмотров
- Озвучивание текста в ролике42 просмотра
- Танго любви47 просмотров
- Для друзей в Инстаграм45 просмотров
- Детский проект "Какого цвета лето"38 просмотров
- Проект "Девочка Лето"43 просмотра
- Презентация работы компании45 просмотров
- Ролик для группы в ОК32 просмотра
- Без Тебя и весна не весна33 просмотра
- Видеоролик с моей озвучкой (стих под музыку)32 просмотра
- Задание для заказчика36 просмотров