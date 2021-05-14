Если вы искали беспроблемное и качественное тестирование, то вы на адресе.
Меня зовут Надежда, и вот почему вам понравится работа со мной:
- Опыт работы тестировщиком более 3 лет.
- Также работала менеджером проектов более 6 лет, знаю кухню изнутри.
- Тесно взаимодействовала с разработчиками, нахожу общий язык.
- Знакома с основными методологиями разработки, работала в разных вариациях скрама и канбана.
- Со мной легко. Я умею работать без документации вообще или четко по документации. Могу эту документацию вам написать, пишу грамотно и структурированно.
- Самостоятельна. Вы можете отдать мне задачу и быть уверенными в результате - я разберусь, задам все уточняющие вопросы, чтобы понять вашу систему, а потом с педантичной дотошностью протестирую.
- Отчетную документацию готовлю в удобном для вас виде - багтрекеры, word, excel, где угодно и в любом виде.
- Я понимаю важность сроков, поэтому сначала тестирую самые важные элементы системы.
● тестирование сайтов, админки;
● тестирование API (Postman);
● работа с браузерным инструментом разработчика;
● работа с базами данных (работала с PostgreSql и mySql);
● написание SQL (средний уровень + есть много знакомых разработчиков, если надо что-то посерьезнее);
● работа с разными баг-трекерами и системами управления проектами (youtrack, redmine, trello и др., освоить любой другой не проблема);
● написание тест-кейсов (работала с testrail, пробовала аналоги типа qtest, освою любой);
● написание всяческих инструкций, документации по продукту - структурировано, со скриншотами, грамотно.
Как будет выглядеть работа:
- Мы связываемся (предпочтительно переписка).
- Я получаю ваше задание и картину сервиса в целом + контакты людей, кому можно задавать вопросы по системе. Желательно - менеджер (в качестве заказчика) + разработчик.
- Ухожу разбираться в системе, задаю много вопросов, чтобы понять.
- Активно тестирую, пишу доки, параллельно задаю уточняющие вопросы.
- Стиль описания багов, доков согласую на примере с менеджером.
- Могу найденные ошибки предоставлять в процессе или по окончании.
- Менеджер принимает работу, всё прекрасно. Если не всё - обсуждаем, договариваемся.
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Портфолио
- Ручное тестирование любой сложности121 просмотр