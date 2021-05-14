Если вы искали беспроблемное и качественное тестирование, то вы на адресе.

Меня зовут Надежда, и вот почему вам понравится работа со мной:

Опыт работы тестировщиком более 3 лет.

Также работала менеджером проектов более 6 лет, знаю кухню изнутри.

Тесно взаимодействовала с разработчиками, нахожу общий язык.

Знакома с основными методологиями разработки, работала в разных вариациях скрама и канбана.

Со мной легко. Я умею работать без документации вообще или четко по документации. Могу эту документацию вам написать, пишу грамотно и структурированно.

Самостоятельна. Вы можете отдать мне задачу и быть уверенными в результате - я разберусь, задам все уточняющие вопросы, чтобы понять вашу систему, а потом с педантичной дотошностью протестирую.

Отчетную документацию готовлю в удобном для вас виде - багтрекеры, word, excel, где угодно и в любом виде.

Я понимаю важность сроков, поэтому сначала тестирую самые важные элементы системы.

● тестирование сайтов, админки;

● тестирование API (Postman);

● работа с браузерным инструментом разработчика;

● работа с базами данных (работала с PostgreSql и mySql);

● написание SQL (средний уровень + есть много знакомых разработчиков, если надо что-то посерьезнее);

● работа с разными баг-трекерами и системами управления проектами (youtrack, redmine, trello и др., освоить любой другой не проблема);

● написание тест-кейсов (работала с testrail, пробовала аналоги типа qtest, освою любой);

● написание всяческих инструкций, документации по продукту - структурировано, со скриншотами, грамотно.

Как будет выглядеть работа:

Мы связываемся (предпочтительно переписка).

Я получаю ваше задание и картину сервиса в целом + контакты людей, кому можно задавать вопросы по системе. Желательно - менеджер (в качестве заказчика) + разработчик.

Ухожу разбираться в системе, задаю много вопросов, чтобы понять.

Активно тестирую, пишу доки, параллельно задаю уточняющие вопросы.

Стиль описания багов, доков согласую на примере с менеджером.

Могу найденные ошибки предоставлять в процессе или по окончании.

Менеджер принимает работу, всё прекрасно. Если не всё - обсуждаем, договариваемся.

Пишите, я закрою ваш вопрос тестирования.