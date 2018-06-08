Nadezhda_NY

Надежда Яценко Nadezhda_NY

 
28 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Принимаю заказы последующим направлениям:

·      Копирайтинг

·      SEO-тексты сложные (более 2-х ключей на 1000зн.)

·      SEO-тексты простые (до 2-х ключей на 1000 зн.)

·      Статейное продвижение

·      Технические переводы с английского (инструкции/пользовательские руководства) с графическим редактированием и подготовкой

документа к печати

Действующие расценки указаны вкейсах.

Оплата: поэтапно, с предоплатой 50% на каждом этапе.

                 Webmoney (WMZ, WMR, WMU),OKpay, гривны на картуПриватбанка.

Дешевлеhttps://yadi.sk/i/RHxbrkYK3DdgA3

 

Портфолио наЯндекс–дискеhttps://yadi.sk/d/MArJ5Iy8uiuru

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей