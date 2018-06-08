Nadezhda_NY

Есть сайт - http://englishok.biz/ Его нужно доработать, чтобы: 1. Посетители сайта могли выполнять на нем самые обычные (если не сказать примитивные) действия: Заполняли заявку на услугу (форму обратного звонка).Подписывались на новости и ...
Принимаю заказы последующим направлениям:
· Копирайтинг
· SEO-тексты сложные (более 2-х ключей на 1000зн.)
· SEO-тексты простые (до 2-х ключей на 1000 зн.)
· Статейное продвижение
· Технические переводы с английского (инструкции/пользовательские руководства) с графическим редактированием и подготовкой
документа к печати
Действующие расценки указаны вкейсах.
Оплата: поэтапно, с предоплатой 50% на каждом этапе.
Webmoney (WMZ, WMR, WMU),OKpay, гривны на картуПриватбанка.
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- $70Веб-программирование1 исполнительЗакрытнет даты
Знакомый программист делал мне сайт – http://englishok.biz/ Когда он сделал форму подписки на е-меил, оказалось, что каждого подписчика я должна в какую-то базу добавлять вручную. Сейчас стал вопрос о форме ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад