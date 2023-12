UX/UI designer

Я - UX/UI дизайнер. Умею одновременно создавать эстетически приятный, минималистичный и удобный для пользователя интерфейс и выполнять задачи, которые ставит бизнес. Могу проводить пользовательские исследования, знакома с подходом Jobs To Be Done, составляю user journey maps/user stories/job stories. Также владею навыком создания лендингов в Tilda, в том числе в Zero block. Работаю с компонентами и дизайн-системами.