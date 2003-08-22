Naff2003Naff2003

Копирайтер,SMM

Всем привет!Работаю в этой сфере более трёх лет, но почему-то никогда не думала о фриланс биржах, но после опыта работы в нескольких подобных местах поняла , что это тот самый формат , который мне нужен. Я надеюсь, что и на этой бирже мне удастся найти своего заказчика. Работаю с различной тематикой ( красота , учеба, психология , дети, блоггеры и тд.).