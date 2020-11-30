Современный дизайн сайтов, на котором хочется остаться подольше!
Привет!
Я веб-дизайнер.
Специализируюсь на создании дизайна:
- Лендингов;
- Многостраничных сайтов;
- Интернет-магазинов;
- Адаптивном дизайне;
- Промо-сайтов;
- Баннеров
Инструменты:
- Adobe Photoshop
- Figma
Этапы работы:
- Внимательно изучаю задачу
- Совместно с вами заполняем бриф, если ТЗ недостаточно
- Рассчитываю сроки выполнения и окончательный бюджет
- Начинаю свою работу после предоплаты в 50% (если бюджет более 150$ - от 20%)
- Присылаю вам промежуточный вариант
- Если необходимо, вношу правки
- После окончательного утверждения вами проекта - рассчитываемся и я высылаю все исходные материалы и дизайн макета в psd или ссылку на проект в figma для дальнейшей верстки
- В случаи непредвиденных обстоятельств, без проблем верну аванс
Способы оплаты:
- Безопасные платежи
- Яндекс Деньги
- МИР
- Mastercard
Контакты:
- личные сообщения на Weblancer
- почта: nalobinamargarita[собака]gmail.com
- telegram: @Margarita_Nalobina
График работы с 10 до 20 по МСК
С радостью возьмусь за ваш проект!
Пишите!)
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