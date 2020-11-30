Современный дизайн сайтов, на котором хочется остаться подольше!

Привет! 

Я веб-дизайнер.

Специализируюсь на создании дизайна:

Лендингов;

Многостраничных сайтов;

Интернет-магазинов;

Адаптивном дизайне;

Промо-сайтов;

Баннеров

Для меня важно сделать, который будет ясен и понятен пользователю, а так же выгодно подчеркнет ваш товар/услугу на рынке.

Инструменты:

Adobe Photoshop

Figma

Этапы работы:

Внимательно изучаю задачу

Совместно с вами заполняем бриф, если ТЗ недостаточно

Рассчитываю сроки выполнения и окончательный бюджет

Начинаю свою работу после предоплаты в 50% (если бюджет более 150$ - от 20%)

Присылаю вам промежуточный вариант

Если необходимо, вношу правки

После окончательного утверждения вами проекта - рассчитываемся и я высылаю все исходные материалы и дизайн макета в psd или ссылку на проект в figma для дальнейшей верстки

В случаи непредвиденных обстоятельств, без проблем верну аванс 

Способы оплаты:

Безопасные платежи﻿

Яндекс Деньги

МИР

Mastercard

Контакты:

личные сообщения на Weblancer

почта: nalobinamargarita [собака]gmail.com

telegram: @Margarita_Nalobina

Другие способы связи по запросу

График работы с 10 до 20 по МСК

С радостью возьмусь за ваш проект!

Пишите!)