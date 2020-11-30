NalobinaMargarit

Маргарита NalobinaMargarit

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Современный дизайн сайтов, на котором хочется остаться подольше!

Привет!  

Я веб-дизайнер.

Специализируюсь на создании дизайна:

  • Лендингов;
  • Многостраничных сайтов;
  • Интернет-магазинов;
  • Адаптивном дизайне;
  • Промо-сайтов;
  • Баннеров
Для меня важно сделать качественный дизайн, который будет ясен и понятен пользователю, а так же выгодно подчеркнет ваш товар/услугу на рынке.  

Инструменты:

 

  • Adobe Photoshop
  • Figma

Этапы работы:

  • Внимательно изучаю задачу
  • Совместно с вами заполняем бриф, если ТЗ недостаточно
  • Рассчитываю сроки выполнения и окончательный бюджет
  • Начинаю свою работу после предоплаты в 50% (если бюджет более 150$ - от 20%)
  • Присылаю вам промежуточный вариант
  • Если необходимо, вношу правки
  • После окончательного утверждения вами проекта - рассчитываемся и я высылаю все исходные материалы и дизайн макета в psd или ссылку на проект в figma для дальнейшей верстки
  • В случаи непредвиденных обстоятельств, без проблем верну аванс 

Способы оплаты:

Контакты:

  • личные сообщения на Weblancer 
  • почта: nalobinamargarita[собака]gmail.com
  • telegram: @Margarita_Nalobina
Другие способы связи по запросу

График работы с 10 до 20 по МСК

С радостью возьмусь за ваш проект!

Пишите!)