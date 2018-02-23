Веб разработчик
Привет! Я занимаюсь вёрсткой и натяжкой проектов любой сложности. Для более подробной информации пиши в лс!
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Отзывы заказчиков
$55
2 балла
7 лет назад
Исполнитель взялся за работу, нарушил все сроки, а затем просто пропал (пошел уже 6-ой день). Не рекомендую такой подход. ps: не объявился и сильно подвел. не связывайтесь, он не надежен.
$10
10 баллов
7 лет назад
Все прошло хорошо. Рекомендую
Ответный отзыв
Задача была поставлена корректно, на все вопросы были получены ответы. Хороший фидбек, поэтому с реализацией задачи не возникло вопросов. Рекомендую!