Репетитор Английского языка

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Предлагаю вам свои услуги в качестве репетитора по английскому.Обучение ведется по программе, включающей развитие устной и письменной речи, углубленного изучения грамматики, быстрого расширения словарного запаса. Большое внимание уделяется постановке произношения и навыков восприятия речи. Индивидуальная программа в каждом конкретном случае. Преодоление языкового барьера. Используются современные учебные пособия, аудио-, видео- и компьютерные материалы.