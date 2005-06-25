web-designer, Figma, Adobe Illustrator

1. володію я такими програмами як Figma, Adobe Illustrator/Photoshop;

2. основами програмування на мовах HTML/CSS (в процесі вивчення Java Script);

3. в майбутньому хочу оволодіти програмою Blender для створення 3D елементів;

4. маю потенціал для подальшого вивчення та покращення своїх навиків;

5. розробка прототипі для різних сайтів ( лендінг, портфоліо, сайт-візитка, корпоративний

сайт);

6. люблю експериментувати та використовую нові стилі у дизайні;

7. зацікавлена в розробленні не лише гарного, але й функціонального сайту для зручного

користування.

Телефон: 068 641 3730

Електронна пошта: [email protected]

Портфоліо: https://www.behance.net/6a0cfd29