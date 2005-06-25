web-designer, Figma, Adobe Illustrator
1. володію я такими програмами як Figma, Adobe Illustrator/Photoshop;
2. основами програмування на мовах HTML/CSS (в процесі вивчення Java Script);
3. в майбутньому хочу оволодіти програмою Blender для створення 3D елементів;
4. маю потенціал для подальшого вивчення та покращення своїх навиків;
5. розробка прототипі для різних сайтів ( лендінг, портфоліо, сайт-візитка, корпоративний
сайт);
6. люблю експериментувати та використовую нові стилі у дизайні;
7. зацікавлена в розробленні не лише гарного, але й функціонального сайту для зручного
користування.
Телефон: 068 641 3730
Електронна пошта: [email protected]
Портфоліо: https://www.behance.net/6a0cfd29