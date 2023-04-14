Designer beginner

Начинающий дизайнер интерфейсов. Высшее образование инженера-строителя. Свободное владение AutoCad.

Работала немного на фрилансе в качестве 3D дизайнера. Но стало больше интересно развиваться в интерфейс проектировании. Владею навыками работы в Figma и Adobe Illustrator.

Хочу развиваться, улучшать качество работ и стремлюсь стать частью этой творческой IT сферы.