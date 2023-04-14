Анастасия Nasta_KakhovichNasta_Kakhovich
27 летПольша/Вроцлав
2 года на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Designer beginner
Начинающий дизайнер интерфейсов. Высшее образование инженера-строителя. Свободное владение AutoCad.
Работала немного на фрилансе в качестве 3D дизайнера. Но стало больше интересно развиваться в интерфейс проектировании. Владею навыками работы в Figma и Adobe Illustrator.
Хочу развиваться, улучшать качество работ и стремлюсь стать частью этой творческой IT сферы.
Портфолио
- Пример лендинга сайта и адаптив3 просмотра
- Web-site with mobile version11 просмотров
- Base Delivery app15 просмотров
- Web-site Home stuff12 просмотров
- Cartoon Stitch63 просмотра
- Jellyfish45 просмотров
- Lamp31 просмотр