Меня зовут Анастасия Завгородняя. Я окончила Кемеровский государственный университет по специальности "Мировая экономика" в 2011 году. С 2012 года по настоящее время работаю в фармацевтической компании, занимаюсь импортом и экспортом, а также переводом документов с английского языка на русский и с русского на английский языки. У меня большой опыт работы по переводу таможенных документов, документов логистики, контрактов, переводов технической документации в Фармацевтической промышленности (DMF, паспорта качества и ДР) и перевода документов, касающихся оборудования для фармацевтической промышленности, ведения переговоров по заключению контрактных взаимоотношений на английском языке.