Анастасия Медина NastasiBasssNastasiBasss
28 летРоссия/Ярославль
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Занимаюсь графическим дизайном 5 лет.
Работаю в таких программах как:
•Adobe Photoshop
•Sony Vegas Pro
•CorelDRAW
✔ Хорошо знаю английский язык
✔ Слежу за последними трендами дизайна
✔ Дизайн баннеров, визиток, буклетов, создание лендинга продукта
Попробую воплотить в жизнь любые ваши задумки.
Мои контакты:
Эл.почта: [email protected]
Телеграм: @nastasibasss
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Оформление групп/сообществ ВК.29 просмотров
- Дизайн листовок.27 просмотров
- Дизайн буклетов.33 просмотра
- Дизайн визиток.30 просмотров
- Создание лендинга.9 просмотров
- Создание баннеров.21 просмотр