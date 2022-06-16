Занимаюсь графическим дизайном 5 лет.

Работаю в таких программах как:

•Adobe Photoshop

•Sony Vegas Pro

•CorelDRAW

✔ Хорошо знаю английский язык

✔ Слежу за последними трендами дизайна

✔ Дизайн баннеров, визиток, буклетов, создание лендинга продукта

Попробую воплотить в жизнь любые ваши задумки.

Мои контакты:

Эл.почта: [email protected]

Телеграм: @nastasibasss